Giorgetti, Mirafiori soddisfa requisiti per fabbrica Intel (Di martedì 3 agosto 2021) "Mirafiori soddisfa tutti requisiti" per ospitare una fabbrica di Intel. Lo afferma il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti dopo l'incontro con il governatore del Piemonte, Alberto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 3 agosto 2021) "tutti" per ospitare unadi. Lo afferma il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlodopo l'incontro con il governatore del Piemonte, Alberto ...

Advertising

ABIMAGE : Intel: Giorgetti, Mirafiori soddisfa tutti i requisiti - MediasetTgcom24 : Giorgetti: 'Mirafiori ha i requisiti per ospitare fabbrica di Intel' #Mirafiori - Ansa_Piemonte : Giorgetti, Mirafiori soddisfa requisiti per fabbrica Intel. 'Non è l'unica candidata, lavoriamo insieme per dossier… - StampaTorino : Intel, Giorgetti: “Mirafiori la sede migliore per l’Italia” - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Torino, Giorgetti: “Mirafiori soddisfa i requisiti per ospitare la fabbrica Intel” -