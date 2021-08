Françoise Vergès | altre narrazioni di cui appropriarsi

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 4 agosto 2021) L’ultimo libro della politologa e attivista antirazzista francesearriva in Italia, edito da Ombre corte. Una teoria femminista della violenza. Per una politica antirazzista della protezione (traduzione di Gianfranco Morosato, pp. 150, euro 13,50) segue non solo cronologicamente Un femminismo decoloniale (Ombre corte, 2020 – una intervista su queste pagine un anno prima, ndr) perché sono proprio le conclusioni, potremmo anche chiamarli i passi del pensiero dei femminismi decoloniali e antirazzisti, a scandire quel movimento di riappropriazione culturale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.