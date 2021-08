Eurovision Song Contest | il tweet sull’Italia è virale | “È questo che fanno ora?”

Leggi su youmovies

(Di martedì 3 agosto 2021)articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Estate fortunata per l’Italia. Ildella pagina dell’parla chiaro: in pochi minuti diventaChi lo avrebbe mai detto? Per l’Italia questa estate si sta trasformando in un tripudio di vittorie e record importanti, almeno per quanto riguarda lo sport e la musica. Infatti, nella giornata di ieri le Olimpiadi di