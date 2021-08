È troppo presto per decretare la fine dello Stato-nazione (Di martedì 3 agosto 2021) Le sfide globali come il cambiamento climatico, la pandemia, ma anche le migrazioni o la ricerca di materie prime sono sempre più difficili da affrontare con gli strumenti tipici degli Stati-nazione: sfuggono alle dinamiche e alle risposte della politica interna di ciascun Paese. Ma la soluzione a quei problemi non necessariamente può essere ricercata in organismi sovranazionali. Il politologo Francis Fukuyama, autore del celebre saggio “La fine della storia” (1989), di recente ha detto che «ci sono due ragioni per cui lo Stato-nazione rimane importante: la prima riguarda l’uso della forza, di cui lo Stato ... Leggi su linkiesta (Di martedì 3 agosto 2021) Le sfide globali come il cambiamento climatico, la pandemia, ma anche le migrazioni o la ricerca di materie prime sono sempre più difficili da affrontare con gli strumenti tipici degli Stati-: sfuggono alle dinamiche e alle risposte della politica interna di ciascun Paese. Ma la soluzione a quei problemi non necessariamente può essere ricercata in organismi sovranazionali. Il politologo Francis Fukuyama, autore del celebre saggio “Ladella storia” (1989), di recente ha detto che «ci sono due ragioni per cui lorimane importante: la prima riguarda l’uso della forza, di cui lo...

Advertising

filippoconfesso : chi si arrende troppo presto e vive a lungo è destinato a soffrire per il tempo rimanente - stecas66 : @Amyrmia La mia seconda moglie mi ha fatto dimenticare la prima. Non c'è paragone che tenga. Forse mi sarò sposato… - Gigionda : RT @Misurelli77: Antonio Pennacchi asfalta Salvini come lo faceva lui, nessuno!!! (Video del 2016) Fai buon viaggio Maestro Sei andato v… - CloudyKant : RT @Misurelli77: Antonio Pennacchi asfalta Salvini come lo faceva lui, nessuno!!! (Video del 2016) Fai buon viaggio Maestro Sei andato v… - AnnaritaNinni : RT @Misurelli77: Antonio Pennacchi asfalta Salvini come lo faceva lui, nessuno!!! (Video del 2016) Fai buon viaggio Maestro Sei andato v… -