Covid | i presidi | ' Necessari mezzi pubblici dedicati agli studenti'

(Di martedì 3 agosto 2021) Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale, in vista del nuovo anno scolastico, sul frontepunta il dito contro il trasporto pubblico. 'Non sembra in grado di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid presidi

Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale, in vista del nuovo anno scolastico, sul frontepunta il dito contro il trasporto pubblico. 'Non sembra in grado di riformulare se stesso, di fare delle corse dedicate alle scuole - ha ...Leggi Anche I dubbi di, dirigenti regionali e Anci sul ritorno a scuola: dalle aule ai ... Tuttavia, mi chiedo: se non si è riusciti a creare "un abito su misura" in tempi pre -, come si ...Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, in vista del nuovo anno scolastico, sul fronte Covid punta il dito contro il trasporto pubblico. "Non sembra in grado di riformular ...E' accaduto al presidio Cervello. Una neonata positiva anche al Meyer di Firenze. Un neonato che viene lasciato nella culla dell'ospedale dove ha visto la ...