Cosa sono e come funzionano i Green Bond (Di martedì 3 agosto 2021) Qui in Italia li chiamano obbligazioni verdi, ma quasi certamente ne avrete sentito parlare con il termine anglosassone Green Bond. Si tratta di strumenti finanziari relativamente nuovi, e che come il nome stesso suggerisce sono destinati a finanziare progetti che abbiano un impatto positivo sull’ambiente. Tra questi, abbiamo ad esempio la produzione di energia da fonti pulite e rinnovabili, l’uso sostenibile dei terreni, processi industriali a zero emissioni, trasporti elettrici, o l’utilizzo di materiale riciclato. Parliamo insomma di strumenti legati alla Green economy a sostegno dell’economia reale per ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) Qui in Italia li chiamano obbligazioni verdi, ma quasi certamente ne avrete sentito parlare con il termine anglosassone. Si tratta di strumenti finanziari relativamente nuovi, e cheil nome stesso suggeriscedestinati a finanziare progetti che abbiano un impatto positivo sull’ambiente. Tra questi, abbiamo ad esempio la produzione di energia da fonti pulite e rinnovabili, l’uso sostenibile dei terreni, processi industriali a zero emissioni, trasporti elettrici, o l’utilizzo di materiale riciclato. Parliamo insomma di strumenti legati allaeconomy a sostegno dell’economia reale per ...

