Concorso Funzionari Giuridico-Pedagogici, 210 posti: prova scritta il 20 settembre (Di martedì 3 agosto 2021) *aggiornamento del 3/08/2021: sul sito del Ministero della Giustizia l’avviso sulla prova scritta: si svolgerà il 20 settembre. Sono ammessi i primi 1000 in elenco, nonché tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo posto utile e gli esonerati dalla preselezione. Un successivo provvedimento verrà pubblicato il 7 settembre e darà indicazioni su luogo e modalità di svolgimento della prova. Leggi l’avviso *aggiornamento del 4/05/2021: la banca dati del Concorso Funzionari Giuridico-Pedagogici è stata pubblicata sul ... Leggi su leggioggi (Di martedì 3 agosto 2021) *aggiornamento del 3/08/2021: sul sito del Ministero della Giustizia l’avviso sulla: si svolgerà il 20. Sono ammessi i primi 1000 in elenco, nonché tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo posto utile e gli esonerati dalla preselezione. Un successivo provvedimento verrà pubblicato il 7e darà indicazioni su luogo e modalità di svolgimento della. Leggi l’avviso *aggiornamento del 4/05/2021: la banca dati delè stata pubblicata sul ...

Advertising

infogiovaniroma : DiSCo ha emanato 2 avvisi pubblici per la selezione di 2 posti funzionari amministrativo-contabili e di 2 funzionar… - Ticonsiglio : ATERSIR: concorso per funzionari giuridici <p>L'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rif… -