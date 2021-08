Chievo, svincolati tutti i calciatori: quanti affari sul mercato (Di martedì 3 agosto 2021) Il Tar ha bocciato il ricorso del Chievo, si sono annullate anche le ultime chance per il club di essere riammesso in Serie B. Al suo posto è stato ripescato il Cosenza, la notizia è ufficiale. La Figc ha successivamente ufficializzato lo svincolo di tutti i tesserati del club veneto. “Il Presidente Federale, visto il C.U. n. 12/A del 16 luglio 2021, con il quale non è stata concessa alla società ChievoVERONA S.R.L. la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B, stagione sportiva 2021/2022; visto l’art. 110 delle N.O.I.F. delibera lo svincolo d’autorità dei calciatori ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 3 agosto 2021) Il Tar ha bocciato il ricorso del, si sono annullate anche le ultime chance per il club di essere riammesso in Serie B. Al suo posto è stato ripescato il Cosenza, la notizia è ufficiale. La Figc ha successivamente ufficializzato lo svincolo dii tesserati del club veneto. “Il Presidente Federale, visto il C.U. n. 12/A del 16 luglio 2021, con il quale non è stata concessa alla societàVERONA S.R.L. la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B, stagione sportiva 2021/2022; visto l’art. 110 delle N.O.I.F. delibera lo svincolo d’autorità dei...

Advertising

CalcioWeb : Tutti i calciatori del #Chievo si sono svincolati: tantissimi affari a zero sul mercato - sportal_it : Chievo, tutti i calciatori sono svincolati: l'annuncio della Figc - ILOVEPACALCIO : Chievo: ecco i nomi dei calciatori svincolati - Ilovepalermocalcio - coldpatrix : RT @VerFilippo: È arrivata la nota ufficiale della FIGC: Cosenza in B, Chievo escluso e tesserati svincolati - VerFilippo : È arrivata la nota ufficiale della FIGC: Cosenza in B, Chievo escluso e tesserati svincolati -