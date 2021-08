Chiellini ancora alla Juventus: due record per il capitano bianconero (Di martedì 3 agosto 2021) Due anni ancora per Giorgio Chiellini alla Juventus: capitano a caccia di record. Nel mirino Scirea e Buffon Giorgio Chiellini ha rinnovato il suo contatto per la Juventus per due anni: avanti fino al 2023 con la maglia bianconera per puntare i record e il Mondiale 2022 in Qatar. La Gazzetta dello Sport individua due obiettivi: il terzo posto per presenze con la maglia della Juve (Chiellini fermo a 535 con Scirea a 552 nel mirino) e i trofei vinti da Buffon in bianconero, 21 per il portiere e 19 per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Due anniper Giorgioa caccia di. Nel mirino Scirea e Buffon Giorgioha rinnovato il suo contatto per laper due anni: avanti fino al 2023 con la maglia bianconera per puntare ie il Mondiale 2022 in Qatar. La Gazzetta dello Sport individua due obiettivi: il terzo posto per presenze con la maglia della Juve (fermo a 535 con Scirea a 552 nel mirino) e i trofei vinti da Buffon in, 21 per il portiere e 19 per ...

Advertising

chiellini : ???? Ci sono ancora pagine di storia bianconera da scrivere. Insieme. Fino alla fine. ?? #Chiellini2023 - angelomangiante : In arrivo, nelle prossime ore, due anni di contratto per #Chiellini. Aiuterà ancora l'Italia anche in Qatar 2022 e… - _Morik92_ : La #Juve ha intenzione di prolungare i contratti in scadenza di #Chiellini, #Cuadrado e #Dybala. Ci vorrà ancora un… - ramini_fabio : RT @chiellini: ???? Ci sono ancora pagine di storia bianconera da scrivere. Insieme. Fino alla fine. ?? #Chiellini2023 - SWFA__ : RT @chiellini: ???? Ci sono ancora pagine di storia bianconera da scrivere. Insieme. Fino alla fine. ?? #Chiellini2023 -