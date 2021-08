Can Yaman e Luca Argentero, salta tutto dopo un anno? Fan in attesa (Di martedì 3 agosto 2021) Gli attori Luca Argentero e Can Yaman dovrebbero ritrovarsi insieme molto presto sul set di Sandokan. Al momento, però, della serie televisiva che avrebbe dovuto consacrare entrambi a livello internazionale non ne si sa più nulla. Cresce l’attesa sulla serie Tv Sandokan, ed aumentano le indiscrezioni su quello che si potrà vedere sul set delle L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Gli attorie Candovrebbero ritrovarsi insieme molto presto sul set di Sandokan. Al momento, però, della serie televisiva che avrebbe dovuto consacrare entrambi a livello internazionale non ne si sa più nulla. Cresce l’sulla serie Tv Sandokan, ed aumentano le indiscrezioni su quello che si potrà vedere sul set delle L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

JAg8dswbfH6Ennx : RT @Whoopsee_it: Can Yaman: sole, cuore e … l’amore? #whoopsee #canyaman #MrWrong #Daydreamer #sandokan - Georgia_loveCY : RT @Whoopsee_it: Can Yaman: sole, cuore e … l’amore? #whoopsee #canyaman #MrWrong #Daydreamer #sandokan - nemesia1945 : @OceanKagankaan1 @CanYamans_IQ Vorrei avere venti anni in meno Per correre da questo popolo Che ho imparato ad AMARE Grazie a CAN YAMAN - akilezna : RT @Whoopsee_it: Can Yaman: sole, cuore e … l’amore? #whoopsee #canyaman #MrWrong #Daydreamer #sandokan - Rosy72mex : Ma questa 'signora' che problemi ha? Se la signora è così vicina a Can devo supporre che il ragazzo non sa sceglier… -