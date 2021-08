Battlefield 2042 potrebbe avere una serie di ' problemi di sviluppo' per un insider

Advertising

Eurogamer_it : #Battlefield2042 ha problemi di sviluppo? - GamingToday4 : Battlefield 2042, problemi con lo sviluppo secondo un noto leaker - infoitscienza : Battlefield 2042, problemi con lo sviluppo secondo un noto leaker – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console |… - IGNitalia : EA pubblicherà un cortometraggio che introdurrà i giocatori agli eventi di #Battlefield2042: sarà Intitolato Exodus… - Multiplayerit : Battlefield 2042, problemi con lo sviluppo secondo un noto leaker -

Ultime Notizie dalla rete : Battlefield 2042

EA DICE ha da poco annunciato l'arrivo di un film ufficiale dedicato a, che avrà il compito di raccontare la trama dell'ultimo capitolo della saga. Sebbene all'interno dinon sarà presente la modalità campagna , la storia del titolo ...Electronic Arts pubblicherà un cortometraggio che pone le basi per gli eventi di. Intitolato Exodus , il film fa parte della costruzione del mondo per il prossimo sparatutto multiplayer di DICE, che non presenta una campagna. Il cortometraggio debutterà in ...L'hype per Battlefield 2042 sembra essere diminuito considerevolmente data la mancanza di informazioni. E mentre mancano sempre meno mesi all'uscita del gioco, secondo alcune voci sembra che il suo sv ...otrebbero esserci problemi con lo sviluppo di Battlefield 2042, secondo quanto dichiarato da un noto leaker che ha analizzato anche lo storico delle produzioni DICE. Insomma, il titolo è stato mostrat ...