Bassetti spiega la variante Delta | «È contagiosa come la varicella ed è molto pericolosa»

(Di martedì 3 agosto 2021) «Ladi Sars-CoV-2 si diffondela. Quindi è. Abbiamo visto che ha un R0 di 7, perciò è davvero. E anche i vaccinati sembra abbiano la possibilità di contagiarsi e di trasmettere il virus. Ma c’è una variabile: chi è vaccinato e si contagia non va in ospedale e non sviluppa una malattia grave». Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova.e la quarta ondata di contagi «La quarta ...

Advertising

LuigiMazzilli4 : @jeegrobotz @sabbiamare01 @BurioniFrancia Armando Siri, noto virologo che ci spiega come gestire quell'influenza fu… - Calabrone5 : Piuttosto che ascoltare i consulenti delle case farmaceutiche Galli, Burioni, Bassetti preferisco la mia Milf prefe… - inews__24 : ??? #Covid19, ai microfoni di INews24 il noto virologo Matteo #Bassetti fa il punto sulla situazione in #Italia e sp… - fategilgamesh__ : @fdragoni Faraone che con l'aiuto dei mitologici Galli, Bassetti, Crisanti, Burioni spiega virologia a Fauci deve e… - alessandroanan1 : @PrimaiLavorator @barbarab1974 qualcuno mi spiega chi cazzo è bassetti?ok un professore universitario( quindi uno c… -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti spiega

Il Secolo d'Italia

... come ha evidenziato anche il professor, sono coloro che oggi rischiano maggiormente di ... 'L'obiettivo condiviso -il presidente Toti - è garantire ai cittadini ogni opportunità per ......il porporato. 'Qualcuno si chiede: saremo in grado di rispondere a questa sfida che il ...- mi richiama alla mente l'icona della nostra Madonna della Grazia, nella cattedrale. Essa è ..."Il Signore oggi chiede a tutti noi una testimonianza più autentica e verace. Per questo occorre unità. Un'unità che è dono dello Spirito Santo e diventa capace di farci superare ogni tipo di ostacolo ...Il professor Matteo Bassetti continua la sua crociata pro vaccini raccontando che nel week-end ci sono stati due nuovi ricoveri di soggetti non vaccinati ...