Attacco hacker | Ue | “Prendiamo il caso del Lazio molto sul serio”

BRUXELLES – "Abbiamo visto le notizie sull'Attacco hacker al portale sanitario della regione Lazio. La Commissione prende la questione molto sul serio". Lo ha dichiarato una portavoce della Commissione europea. "Siamo impegnati per avere una rete sicura e affidabile per i cittadini e le imprese, il che significa avere uno spazio resiliente sicuro contro attacchi cyber. In particolare per i settori strategici come energia, trasporti, sanita' e servizi nazionali", ha aggiunto.

