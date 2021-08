Amici 20: tra Rosa Di Grazia e Alessandro Zarino potrebbe esserci del tenero (Di martedì 3 agosto 2021) Rosa Di Grazia, protagonista dell’ultima edizione di Amici (il programma di Maria De Filippi) in queste ultime ore è finita al centro della cronaca Rosa. La ballerina che dentro la scuola più famosa d’Italia aveva intrapreso una romantica storia d’amore con Daddy, giunta al capolinea poco dopo il termine del talent, avrebbe ora conquistato il cuore di un’ex tronista di Uomini e Donne. Amici 20: Rosa si concede un weekend ad Ischia, forse in compagnia di un ex tronista Tramite le ultime stories postate su IG Rosa Di Grazia ha reso noto di aver trascorso ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 3 agosto 2021)Di, protagonista dell’ultima edizione di(il programma di Maria De Filippi) in queste ultime ore è finita al centro della cronaca. La ballerina che dentro la scuola più famosa d’Italia aveva intrapreso una romantica storia d’amore con Daddy, giunta al capolinea poco dopo il termine del talent, avrebbe ora conquistato il cuore di un’ex tronista di Uomini e Donne.20:si concede un weekend ad Ischia, forse in compagnia di un ex tronista Tramite le ultime stories postate su IGDiha reso noto di aver trascorso ...

