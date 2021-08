Al Bano preoccupato per sua figlia Jasmine, positiva al Covid (Di martedì 3 agosto 2021) Al Bano è molto preoccupato per le condizioni di salute della sua bella Jasmine, figlia nata dall’amore con Loredana Lecciso. La figlia, infatti, ha contratto l’infezione da Covid-19 e sta attraversando un brutto momento come da lei stessa rivelato in precedenza in alcune stories di Instagram. Il cantante di Cellino San Marco ne ha parlato in un’intervista ad Adnkronos, in cui ha spiegato come si sta prendendo cura di Jasmine, con tutte le precauzioni del caso: “Jasmine non sta bene. L’abbiamo dovuta ‘segregare’ e per una ragazzina di 20 anni è molto ... Leggi su dilei (Di martedì 3 agosto 2021) Alè moltoper le condizioni di salute della sua bellanata dall’amore con Loredana Lecciso. La, infatti, ha contratto l’infezione da-19 e sta attraversando un brutto momento come da lei stessa rivelato in precedenza in alcune stories di Instagram. Il cantante di Cellino San Marco ne ha parlato in un’intervista ad Adnkronos, in cui ha spiegato come si sta prendendo cura di, con tutte le precauzioni del caso: “non sta bene. L’abbiamo dovuta ‘segregare’ e per una ragazzina di 20 anni è molto ...

