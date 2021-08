13 5S voltano le spalle a Conte (Di martedì 3 agosto 2021) L'ex premier aveva espresso malContento per le numerose assenze di domenica, ma stanotte si sono contati comunque 13 deputati assenti "non giustificati" nel M5S Leggi su ilgiornale (Di martedì 3 agosto 2021) L'ex premier aveva espresso malnto per le numerose assenze di domenica, ma stanotte si sono contati comunque 13 deputati assenti "non giustificati" nel M5S

Advertising

Jacopetrux : 'quando le persone voltano le spalle agli amici tu li capisci?' - Shit happens. #tellonym - Maschere1 : RT @Arianna42843157: @sciantokescia @claudio_2022 @VotersItalia Purtroppo oggi non è più così, anche le chiese voltano le spalle a chi non… - yoygiada : RT @Arianna42843157: @sciantokescia @claudio_2022 @VotersItalia Purtroppo oggi non è più così, anche le chiese voltano le spalle a chi non… - sciantokescia : RT @Arianna42843157: @sciantokescia @claudio_2022 @VotersItalia Purtroppo oggi non è più così, anche le chiese voltano le spalle a chi non… - Arianna42843157 : @sciantokescia @claudio_2022 @VotersItalia Purtroppo oggi non è più così, anche le chiese voltano le spalle a chi non si adegua ?? -