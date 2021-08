Vaccini, Oms: doppia dose di AstraZeneca meno efficace di mix (Di lunedì 2 agosto 2021) La risposta immunitaria che si ha con due dosi di vaccino anti - Covid AstraZeneca è minore rispetto a quella osservata con il mix di Vaccini con prima dose di AstraZeneca e seconda a mRna e anche con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 agosto 2021) La risposta immunitaria che si ha con due dosi di vaccino anti - Covidè minore rispetto a quella osservata con il mix dicon primadie seconda a mRna e anche con ...

