Usa, “area C” a pagamento in base al reddito: l’idea di San Francisco per migliorare strade e ambiente. Ma i commercianti protestano (Di lunedì 2 agosto 2021) Un ingresso a pagamento per accedere alle zone più trafficate della città, il cui prezzo varia però in base al reddito di chi è alla guida. È la proposta con cui la sindaca di San Francisco London Breed sta pensando di risolvere il problema (ormai insostenibile) della congestione stradale in alcuni quartieri. Il piano per migliorare l’ambiente cittadino dal punto di vista dell’inquinamento e degli incidenti, ma tenendo conto delle disuguaglianze reddituali, ha destato forti polemiche da parte di commercianti e lavoratori residenti. Per chi guadagna più di 100mila dollari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Un ingresso aper accedere alle zone più trafficate della città, il cui prezzo varia però inaldi chi è alla guida. È la proposta con cui la sindaca di SanLondon Breed sta pensando di risolvere il problema (ormai insostenibile) della congestione stradale in alcuni quartieri. Il piano perl’cittadino dal punto di vista dell’inquinamento e degli incidenti, ma tenendo conto delle disuguaglianze reddituali, ha destato forti polemiche da parte die lavoratori residenti. Per chi guadagna più di 100mila dollari ...

Advertising

zazoomblog : Usa “area C” a pagamento in base al reddito: l’idea di San Francisco per migliorare strade e ambiente. Ma i commerc… - Lodamarco1 : RT @fattoquotidiano: Usa, “area C” a pagamento in base al reddito: l’idea di San Francisco per migliorare strade e ambiente. Ma i commercia… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Usa, “area C” a pagamento in base al reddito: l’idea di San Francisco per migliorare strade e ambiente. Ma i commercia… - fattoquotidiano : Usa, “area C” a pagamento in base al reddito: l’idea di San Francisco per migliorare strade e ambiente. Ma i commer… - r_costantini : RT @maurizioTotti: Dramma per gli Italiani in USA che lavorano lì. L'amministrazione Biden so comportano come quella Trump. Coloro che prov… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa area Borsa: Rcs (+5,7%), prosegue effetto conti, mercato attende sviluppi con Blackstone ...della pubblicita' digital e la capacita' del gruppo di registrare risultati in Italia e nell'area ... di Rcs, Urbano Cairo, ha ribadito come la causa intentata dal fondo Usa a New York sia 'infondata e ...

Green pass e quarantene: ecco cosa sapere quando si viaggia all'estero ... dove non c'è più la quarantena precauzionale per chi entra in Inghilterra da Ue e Usa a patto che ...Dalla Spagna alla Grecia Niente obbligo di quarantena per chi arriva in Spagna da paesi dell'area ...

Usa, “area C” a pagamento in base al reddito: l’idea di San Francisco per migliorare strade… Il Fatto Quotidiano Covid, l’esilio degli italiani che vivono negli USA Le misure di contenimento hanno relegato gli italiani che lavorano negli USA dentro una gabbia dorata senza vie di uscita ...

West roventePerché l’America occidentale è vittima di una mega-siccità Decenni di aridità sollevano interrogativi sulla storia e sul futuro della regione. In base ai dati emersi da uno studio pubblicato su Science, il periodo 2000-2018 è stato il secondo più secco degli ...

...della pubblicita' digital e la capacita' del gruppo di registrare risultati in Italia e nell'... di Rcs, Urbano Cairo, ha ribadito come la causa intentata dal fondoa New York sia 'infondata e ...... dove non c'è più la quarantena precauzionale per chi entra in Inghilterra da Ue ea patto che ...Dalla Spagna alla Grecia Niente obbligo di quarantena per chi arriva in Spagna da paesi dell'...Le misure di contenimento hanno relegato gli italiani che lavorano negli USA dentro una gabbia dorata senza vie di uscita ...Decenni di aridità sollevano interrogativi sulla storia e sul futuro della regione. In base ai dati emersi da uno studio pubblicato su Science, il periodo 2000-2018 è stato il secondo più secco degli ...