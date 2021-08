Ultime Notizie Serie A: Juric in pressing su Belotti, Roma nei guai a centrocampo (Di lunedì 2 agosto 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Torino, Juric: «Voglio chiarezza da Belotti, non lo aspetterò…» – L’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato della situazione legata al rinnovo di contratto di Andrea Belotti. Le parole Ore 9.15 – Calciomercato Roma, Arteta blinda Xhaka: ora l’obiettivo è Koopmeiners – Calciomercato Roma: Mikel Arteta ha blindato Granit Xhaka, così i giallorossi avrebbero virato su Koopmeiners per il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Torino,: «Voglio chiarezza da, non lo aspetterò…» – L’allenatore del Torino Ivanha parlato della situazione legata al rinnovo di contratto di Andrea. Le parole Ore 9.15 – Calciomercato, Arteta blinda Xhaka: ora l’obiettivo è Koopmeiners – Calciomercato: Mikel Arteta ha blindato Granit Xhaka, così i giallorossi avrebbero virato su Koopmeiners per il ...

Advertising

fanpage : Aumentano i ricoveri in terapia intensiva - Corriere : I dati dell’Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» - fanpage : 'Per lavorare negli alberghi e nel settore ricettivo in generale bisogna essere vaccinati' C'è l'annuncio di Federa… - Adnkronos : RT @Flipboard_IT: 7 giorni di notizie: da #Tokyo2020 alle ultime novità su #Greenpass e variante Delta. Le notizie più rilevanti dell'ultim… - news24_inter : I senatori dell’#Inter sotto esame ?? -