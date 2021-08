Traffico Roma del 02-08-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 agosto 2021) Luceverde20 sulla grande raccordo anulare diin carreggiata esterna dalla Ardeatina alla Tuscolana sul viadotto della Magliana all’uscita di via Cristoforo Colombo direzione Fiumicino prudenza e perdita di carico da parte di un veicolo un camion ha perso delle carico si tratta di pietre e terriccio guidare con attenzione sono possibili disagi Anche a causa di un incidente in via della Bufalotta all’intersezione con via Villa di Faonte altro incidente su via della Scrofa con rallentamenti all’altezza di via D’Ascanio ancora in via della Sorbona nei pressi di via Columbia nuovo incidente da segnalare in piazza di Acilia all’altezza di via dei ...