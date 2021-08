Tottenham, Kane non si presenta agli allenamenti (Di lunedì 2 agosto 2021) Harry Kane forza la mano per lasciare il Tottenham. Terminate le vacanze dopo l’Europei perso in finale ai rigori contro l’Italia, il centravanti inglese non si è presentato all’allenamento del club londinese come avrebbe dovuto fare oggi. Questo perché vuole essere ceduto al Manchester City di Guardiola. Una bella gatta da pelare per il nuovo direttore sportivo del Tottenham, Fabio Paratici. LEGGI ANCHE: Kane vicinissimo al Manchester City: cifra shock per strapparlo al Tottenham L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 2 agosto 2021) Harryforza la mano per lasciare il. Terminate le vacanze dopo l’Europei perso in finale ai rigori contro l’Italia, il centravanti inglese non si èto all’allenamento del club londinese come avrebbe dovuto fare oggi. Questo perché vuole essere ceduto al Manchester City di Guardiola. Una bella gatta da pelare per il nuovo direttore sportivo del, Fabio Paratici. LEGGI ANCHE:vicinissimo al Manchester City: cifra shock per strapparlo alL'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

