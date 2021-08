Tokyo 2020, equitazione: oro per la tedesca Krajewski, Bordone diciottesima (Di lunedì 2 agosto 2021) Susanna Bordone e Imperial van de Holtakkers hanno raggiunto la finale individuale a ostacoli delle Olimpiadi di Tokyo 2020, per quanto concerne l’equitazione. L’Equestrian Park nipponico è stato il palcoscenico dell’ottima prova di qualificazione dell’azzurra, sotto i riflettori durante l’inizio dell’ultima settimana di gare ai Giochi giapponesi. Venticinque, in totale, gli atleti approdati all’ultimo atto dell’evento menzionato; Bordone quasi impeccabile nel tris dressage, cross-county e ostacoli, abile a non cadere in gravi e penalizzanti errori nella fase preliminare. I binomi in gara per ottenere ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Susannae Imperial van de Holtakkers hanno raggiunto la finale individuale a ostacoli delle Olimpiadi di, per quanto concerne l’. L’Equestrian Park nipponico è stato il palcoscenico dell’ottima prova di qualificazione dell’azzurra, sotto i riflettori durante l’inizio dell’ultima settimana di gare ai Giochi giapponesi. Venticinque, in totale, gli atleti approdati all’ultimo atto dell’evento menzionato;quasi impeccabile nel tris dressage, cross-county e ostacoli, abile a non cadere in gravi e penalizzanti errori nella fase preliminare. I binomi in gara per ottenere ...

