Strage di Bologna, i fischi del treno precedono il minuto di silenzio: dalla piazza l’applauso in ricordo delle vittime – Video (Di lunedì 2 agosto 2021) Alle 10.25 il tradizionale fischio del treno, poi il minuto di silenzio e alla fine il lungo applauso delle persone presenti in piazza Medaglie d’Oro. Dopo lo stop dello scorso anno causa pandemia, è tornato il corteo da piazza del Nettuno alla stazione di Bologna per ricordare la Strage avvenuta il 2 agosto di 41 anni fa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Alle 10.25 il tradizionaleo del, poi ildie alla fine il lungo applausopersone presenti inMedaglie d’Oro. Dopo lo stop dello scorso anno causa pandemia, è tornato il corteo dadel Nettuno alla stazione diper ricordare laavvenuta il 2 agosto di 41 anni fa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

DavidSassoli : Bologna, la strage fascista del #2agosto1980. Per il diritto alla verità piena e completa su mandanti ed esecutori… - valigiablu : Loggia P2, servizi segreti, terrorismo neofascista. Cosa sappiamo della strage di Bologna 41 anni dopo e cosa sta r… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2agosto 1980 la strage di #Bologna: 85 morti, procedimenti ancora in corso. #CondividiLaCultura… - francescoroma_ : RT @Anpinazionale: Il 2 agosto 1980, 41 anni fa, la strage fascista di #Bologna 85 morti e 200 feriti #laMemorianonmuore - ilfattovideo : Strage di Bologna, i fischi del treno precedono il minuto di silenzio: dalla piazza l’applauso in ricordo delle vit… -