Strage Bologna | Cartabia “Polvere si sta diradando”

Bologna (ITALPRESS) – "Quarantuno anni dopo quel 2 agosto 1980, la Polvere che rivestiva i corpi martoriati di chi si trovava in stazione; quella Polvere, che avvolse Bologna in un'unica nubesoffocante e che troppo a lungo ha coperto molteplici responsabilità, oggi, quella Polvere piano piano si sta diradando, lasciando intravedere nuovi contorni e nuovi profili". Così la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, intervenendo questa mattina a Bologna nel cortile d'onore di Palazzo d'Accursio incontrando i parenti delle vittime della ...

