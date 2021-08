“Sono sconvolta” Barbara D’Urso | tanta tristezza per quello che sta succedendo | “Mi vengono i brividi”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 agosto 2021)giorni molto difficili per diverse zone d’Italia. Non solo i contagi da Coronavirus che tornano a salire e preoccupano. Purtroppo, oltre alle temperature molto elevate registrate negli ultimi giorni, cimani colpevoli che appiccano incendi. E così le fiamme distruggono tutto in Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Puglia. Soltanto nella giornata di venerdì 20 lugliostati oltre 800 i roghi, con altrettanti interventi dei vigili del fuoco. Il maggior numero, 250, in Sicilia, dove il presidente Nello Musumeci ha chiesto al presidente del consiglio Mario Draghi la dichiarazione di mobilitazione del servizio nazionale di Protezione ...