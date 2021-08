Rogo a Tor Vergata | preso il piromane | è un gambiano che incendiava sterpaglie

Advertising

rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: Altro che riscaldamento globale - IndomitusVirtus : RT @IlPrimatoN: Altro che riscaldamento globale - Bobbio65M : RT @IlPrimatoN: Altro che riscaldamento globale - giuseppelacara : RT @IlPrimatoN: Altro che riscaldamento globale - ibisrosso : RT @IlPrimatoN: Altro che riscaldamento globale -

Ultime Notizie dalla rete : Rogo Tor

RomaToday

Ancora un incendio a Roma est. Nel pomeriggio di domenica 1 agosto, unè esploso nella zona diVergata tra via Francesco Somaini, via Mario Pastore e via di Passolombardo nell'area della Vela di Calatrava. A bruciare sterpaglie, rifiuti e materiali di risulta. ...È l'ennesimoche ha interessato questo tartassato territorio di Roma Est. Partito ...30 del 25 luglio 2021 su tre i fronti traSapienza e Colli Aniene (via Salviati, via di Monte Buccalione e ...Ancora un incendio a Roma est. Nel pomeriggio di domenica 1 agosto, un rogo è esploso nella zona di Tor Vergata tra via Francesco Somaini, via Mario Pastore e via di Passolombardo nell’area della Vela ...I vigili del fuoco, la protezione civile, polizia, carabinieri e polizia locale hanno lavorato per dieci ore su diversi fronti. Gli intossicati non sarebbero in gravi condizioni ...