Regione Lazio, si corre ai ripari dopo l'attacco hacker del fine settimana (Di lunedì 2 agosto 2021) Procede regolarmente la campagna vaccinale mentre la polizia postale indaga sull'origine dell'incidente. Probabile causa un ransomware, ma al momento non c'è richiesta di riscatto. Il sito Salute Lazio irraggiungibile Leggi su rainews (Di lunedì 2 agosto 2021) Procede regolarmente la campagna vaccinale mentre la polizia postale indaga sull'origine dell'incidente. Probabile causa un ransomware, ma al momento non c'è richiesta di riscatto. Il sito Saluteirraggiungibile

Advertising

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - CarloCalenda : Nel 2016 la Regione Lazio ha ricevuto 180 milioni di euro dal Governo per ammodernare e potenziare la Roma-Lido ma… - lastknight : Per l'attacco #hacker la regione #lazio parla di 'potente attacco hacker' e 'tutto il CED coinvolto'. Considerato… - lupogrigio111 : RT @GUERRIERA110: Regione Lazio, il sito ancora sotto attacco hacker: campagna vaccinale a rilento, gli aggiornamenti - TatyTDV : RT @BarillariDav: Le reazioni avverse ai vaccini sperimentali covid19 dimostrano che si sa poco o nulla degli effetti a breve, medio e sopr… -