Pallanuoto, Sandro Campagna: "Non molliamo nei momenti difficili, possiamo crescere in attacco" (Di lunedì 2 agosto 2021) Ancora una rimonta per il Settebello. L'Italia, infatti, centra un importante 5-5 contro l'Ungheria nell'ultimo impegno del proprio Girone eliminatorio del torneo di Pallanuoto dei Giochi Olimpici di Tokyo e chiude al secondo posto il proprio raggruppamento. Ungheresi sempre avanti nel punteggio, e azzurri che riacciuffano il pareggio nel quarto parziale grazie alle reti di Figlioli e Di Fulvio. Con questo risultato l'Italia chiude in classifica generale davanti all'Ungheria, ma comunque dietro alla Grecia che nel frattempo ha sommerso di reti gli Stati Uniti: punteggio finale di 14-5. Il commento tecnico al termine del match del CT Sandro ...

