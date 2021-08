Nuoto, Olimpiadi Tokyo: Paolo Barelli contento, ma ricorda: “Senza contributi veri, non avremo più queste medaglie” (Di lunedì 2 agosto 2021) La Nazionale italiana di Nuoto ha concluso la propria esperienza alle Olimpiadi di Tokyo e il bilancio è più che confortante. La selezione, per quanto è emerso finora, è la squadra con il maggior numero di medaglie (6) rispetto a tutte le altre spedizioni del Bel Paese che hanno preso parte ai Giochi e sono tuttora impegnate. Un motivo di soddisfazione in più se si considera che con questo risultato (2 argenti e 4 bronzi) è stato eguagliato il record di Sydney 2000, anche se in quel caso vi furono tre medaglie d’oro. Confortante però il fatto che i podi siano arrivati in specialità nelle quali gli azzurri ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) La Nazionale italiana diha concluso la propria esperienza alledie il bilancio è più che confortante. La selezione, per quanto è emerso finora, è la squadra con il maggior numero di(6) rispetto a tutte le altre spedizioni del Bel Paese che hanno preso parte ai Giochi e sono tuttora impegnate. Un motivo di soddisfazione in più se si considera che con questo risultato (2 argenti e 4 bronzi) è stato eguagliato il record di Sydney 2000, anche se in quel caso vi furono tred’oro. Confortante però il fatto che i podi siano arrivati in specialità nelle quali gli azzurri ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Olimpiadi Nuoto, Olimpiadi Tokyo: Cesare Butini soddisfatto della spedizione: 'Una squadra perfetta' Medaglie e piazzamenti che certificano quanto questa squadra sia stata la migliore di sempre in termini di completezza , visto che sono stati ottenuti podi su distanze nelle quali mai si era riusciti: ...

Nuoto, Olimpiadi Tokyo. Federica Pellegrini: 'Esperienza vissuta serenamente. Sulle elezioni vediamo il 4' L'azzurra ha poi raccontato come, assieme ai compagni della delegazione del nuoto, abbiano festeggiato i due ori di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi della giornata di ieri: ' Ieri eravamo a Casa Italia in libera uscita, era la prima sera libera dopo le gare. I ragazzi sono ...

