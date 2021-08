Notte insonne per Tamberi “Non voglio svegliarmi dal sogno” (Di lunedì 2 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Sono le 6 di mattina e ho paura di andare a dormire…non voglio svegliarmi da questo sogno che sembra così tanto realtà!”. Questo il post pubblicato da Gianmarco Tamberi all’alba del mattino successivo all’impresa nel salto in alto, un oro olimpico storico per l’Italia.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Sono le 6 di mattina e ho paura di andare a dormire…nonda questoche sembra così tanto realtà!”. Questo il post pubblicato da Gianmarcoall’alba del mattino successivo all’impresa nel salto in alto, un oro olimpico storico per l’Italia.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Notte insonne in Sicilia, dove diversi incendi, dolosi e alimentati dal caldo record, bruciano da oltre 24 ore. A Catania sospesi i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto, da Enna e Noto al ...

Ore 2.00 TAMBERI, NOTTE INSONNE Sono le 23 in Italia, le 6 del mattino a Tokyo, ma a dormire Gimbo Tamberi non ci riesce proprio: 'Sono le 6 di mattina e ho paura di andare a dormire - ha scritto su Instagram - non voglio svegliarmi da questo sogno che sembra così tanto realtà!'.