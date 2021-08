No, la Fda statunitense non ha bloccato l’utilizzo dei tamponi Pcr per individuare Sars-CoV-2 (Di lunedì 2 agosto 2021) Il 25 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un tweet scritto in lingua inglese e la sua traduzione in italiano; si legge che la Food and drug administration (Fda) – l’ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici e alimentari negli Stati Uniti – avrebbe bloccato l’utilizzo dei tamponi molecolari basati sulla tecnica Pcr (Polymerase chain reaction) fino ad ora usati per individuare le persone positive al nuovo coronavirus. Il motivo è che i test Pcr avrebbero fallito la loro «revisione completa». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Lo ... Leggi su facta.news (Di lunedì 2 agosto 2021) Il 25 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un tweet scritto in lingua inglese e la sua traduzione in italiano; si legge che la Food and drug administration (Fda) – l’ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici e alimentari negli Stati Uniti – avrebbedeimolecolari basati sulla tecnica Pcr (Polymerase chain reaction) fino ad ora usati perle persone positive al nuovo coronavirus. Il motivo è che i test Pcr avrebbero fallito la loro «revisione completa». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Lo ...

