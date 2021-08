Milan, il dg del Cska Mosca: «Nessuna offerta soddisfacente per Vlasic» (Di lunedì 2 agosto 2021) Roman Babayev, dg del Cska Mosca, ha parlato di Vlasic ai microfoni di Sport 24. Le dichiarazioni sull’obiettivo del Milan Roman Babayev, dg del CskaMosca, ha parlato di Vlasic ai microfoni di Sport 24. Le dichiarazioni sull’obiettivo di mercato del Milan: «Nikola ha chiarito la sua posizione, vuole lottare per le competizioni europee. Ma volere e avere questa opportunità sono cose diverse. Il club deve ottenere un’offerta decente, ma finora non c’è stata Nessuna offerta. C’era interesse e continua, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Roman Babayev, dg del, ha parlato diai microfoni di Sport 24. Le dichiarazioni sull’obiettivo delRoman Babayev, dg del, ha parlato diai microfoni di Sport 24. Le dichiarazioni sull’obiettivo di mercato del: «Nikola ha chiarito la sua posizione, vuole lottare per le competizioni europee. Ma volere e avere questa opportunità sono cose diverse. Il club deve ottenere un’decente, ma finora non c’è stata. C’era interesse e continua, ...

