Matthias Warnig | il Richelieu del Nord Stream 2

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il2 è finalmente realtà: Stati Uniti e Germania hanno raggiunto un accordo basato sul do ut facias che, ponendo fine ad una controversia durata esattamente un decennio, permetterà al re dei gasdotti di entrare in operatività senza il timore di sanzioni, boicotaggi e sabotaggi da parte dell’America e dei suoi alleati nel InsideOver.

... almeno dalla rinuncia ad applicare le sanzioni inflitte alla società costruttrice del gasdotto e al suo amministratore delegato,, già agente della Stasi e amico personale di Vladimir ...A capo della società c'è un ex agente della Stasi, nonché amico di Vladimir Putin,. C'è anche un po' d'Italia nell'opera, soprattutto con Saipem che ha posato i tubi in mare e ...Le implicazioni geopolitiche dell’accordo Usa-Germania-Russia sono rilevantissime, ben oltre la partita energetica e la questione ucraina. Ecco quali sono. L’analisi di Federico Punzi, direttore edito ...Accordo trovato tra Germania e Stati Uniti sul Nord Stream 2, il gasdotto quasi finito che raddoppierà la quantità di gas naturale che la Russia esporta in Europa. Il governo americano teme che questo ...