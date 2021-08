La variante Delta non ferma il compleanno di Barack Obama: decine di ospiti vip per i suoi 60 anni (Di lunedì 2 agosto 2021) Barack Obama questo fine settimana si appresta a festeggiare il compleanno per i suoi 60 anni con una grande festa all’aperto per decine di ospiti vip, nella sua villa sul”esclusiva isola di Martha’s Vineyard. Se alcuni media fanno notare il momento inopportuno per gli assembramenti, vista la diffusione della variante Delta del Covid, c’è chi rileva che l’ex presidente e l’ex first lady Michelle chiederanno ai loro ospiti di essere vaccinati o di produrre un test di negatività al virus. LEGGI ANCHE Pechino pronta ad ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 agosto 2021)questo fine settimana si appresta a festeggiare ilper i60con una grande festa all’aperto perdivip, nella sua villa sul”esclusiva isola di Martha’s Vineyard. Se alcuni media fanno notare il momento inopportuno per gli assembramenti, vista la diffusione delladel Covid, c’è chi rileva che l’ex presidente e l’ex first lady Michelle chiederanno ai lorodi essere vaccinati o di produrre un test di negatività al virus. LEGGI ANCHE Pechino pronta ad ...

