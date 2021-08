La partita tripla di Giuseppe Conte In prima linea per tenere uniti i suoi

(Di lunedì 2 agosto 2021) Singolare convergenza di eventi agostani: la leadership dinel Movimento 5 Stelle incontrerà il consenso degli iscritti, e quindi sarà finalmente formalizzata, nelle ore in cui alla Camera si vota la fiducia sulla riforma Cartabia e nel giorno in cui comincia il semestre bianco. E seha la missione di rigenerare il M5S ed evitare che si disgreghi in maniera irrisolvibile, il boccone da ingoiare sulla giustizia e la finestra temporale in cui viene disinnescata la minaccia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

dchinellato : Team USA resta la mia favorita per l’oro di #Tokyo2020. Ma la Slovenia è diventata la mia 2ª favorita. Doncic è irr… - andreapezzoni87 : La Slovenia batte 92-87 la Spagna! Doncic si ferma ad un assist dalla tripla-doppia. Partita di livello assoluto. #Basketball #Tokyo2020 - StorieASpicchi : RT @Mikazero: Negli occhi rimane la tripla fondamentale di Nico, ma l'azione più importante della partita rimane quel recupero di #Pajola i… - Mikazero : Negli occhi rimane la tripla fondamentale di Nico, ma l'azione più importante della partita rimane quel recupero di… - bball_evo : OLIMPIADI ?? - @ilpupazzo33 si sbloccato e ha giocato una signor partita su ambedue i lati del campo...e quella trip… -

Un Pajola indemoniato trascina i compagni, Melli non sbaglia più nulla e Mannion segna la... Il serbo ha perso lacontro lo spagnolo Pablo Carreno per la medaglia di bronzo, cedendo in ......che batte 80 - 71 la Nigeria grazie a un ultimo quarto super grazie ai punti di Melli e alla...lenta, ha piano piano recuperato lo svantaggio fino a chiudere al terzo posto (in 8'18''35) ...Qualche istante fa Sony ha annunciato la nuova line up dei giochi che saranno disponibili su PS Now a partire dal mese di agosto 2021.Analisi delle quattro sfide: Doncic spinge la Slovenia contro la Germania, la Spagna si aggrappa a Rubio, l’Italia ha la faccia tosta per battere la Francia, Australia favorita con l’Argentina di Scol ...