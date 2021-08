La civiltà dei nomi (Di lunedì 2 agosto 2021) La celebre locuzione latina “nomen omen” (il nome è un presagio) riflette la teoria degli antichi sul carattere non arbitrario del linguaggio. I cognomi, non meno dei prenomi, oggi di solito ci appaiono casuali, privi di significato: non ci si chiama Fabbri perché si esercita il corrispondente mestiere; si può essere alti due metri e chiamarsi Basso. Ma quando si cominciò a essere apostrofati con un secondo nome? Secondo un eminente erudito del Settecento, Scipione Maffei, già nel 539 compare in un papiro ravennate un tal Pellegrino Vaistrini, a cui una certa signora Tulgila aveva venduto un terreno nella zona di Faenza. Un contemporaneo di Maffei, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 2 agosto 2021) La celebre locuzione latina “nomen omen” (il nome è un presagio) riflette la teoria degli antichi sul carattere non arbitrario del linguaggio. I cog, non meno dei pre, oggi di solito ci appaiono casuali, privi di significato: non ci si chiama Fabbri perché si esercita il corrispondente mestiere; si può essere alti due metri e chiamarsi Basso. Ma quando si cominciò a essere apostrofati con un secondo nome? Secondo un eminente erudito del Settecento, Scipione Maffei, già nel 539 compare in un papiro ravennate un tal Pellegrino Vaistrini, a cui una certa signora Tulgila aveva venduto un terreno nella zona di Faenza. Un contemporaneo di Maffei, ...

antoniospadaro : Ecco uno dei contributi del cardinale #gesuita Albert #Vanhoye, morto ieri, per La Civiltà Cattolica ?@civcatt? : L… - l_sommelier : Il vino è uno dei maggiori segni di civiltà nel mondo. Per essere grandi bisogna prima di tutto saper essere picco… - antoniogiagu : @SimonaMalpezzi Se la riforma della Giustizia che state valorizzando come atto di civiltà consiste principalmente n… - lalitapetila : RT @martafana: Abolire i brevetti sui vaccini! Non c'è altra politica di civiltà contro l'arroganza dei produttori privati. - desueto : RT @martafana: Abolire i brevetti sui vaccini! Non c'è altra politica di civiltà contro l'arroganza dei produttori privati. -

Ultime Notizie dalla rete : civiltà dei Strage Bologna, Mattarella: 'Forte è, ancora, l'impegno di ricerca di una completa verità' ... difendendo i principi di civiltà conquistati con la lotta di Liberazione. La vicinanza, che ... Una ricerca della verità che 'non è mai venuta meno' grazie all'impegno dei familiari delle vittime, dai ...

Lav, incendi in Sardegna: 'Molti cani morti perché legati alla catena' Un gesto di civiltà, tanto più necessario in una situazione di pericolo come in quella nella quale ... LAV ritiene indispensabile anche che il divieto di detenzione dei cani sia fatto proprio dalla ...

Diritto all'oblio, via il nome degli assolti dal web. Costa: "Civiltà giuridica". Lorusso (Fnsi): "Garanti... la Repubblica ... difendendo i principi diconquistati con la lotta di Liberazione. La vicinanza, che ... Una ricerca della verità che 'non è mai venuta meno' grazie all'impegnofamiliari delle vittime, dai ...Un gesto di, tanto più necessario in una situazione di pericolo come in quella nella quale ... LAV ritiene indispensabile anche che il divieto di detenzionecani sia fatto proprio dalla ...