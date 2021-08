Koopmeiners | messaggio a Roma e Atalanta | ' Fate presto | è stressante'

(Di lunedì 2 agosto 2021)- La fumata nera con l'Arsenal per Granit Xhaka ha portato laa guardare altrove per regalare un centrocampista a José Mourinho. Tra i nomi della lista di Tiago Pinto c'è quello di Teun ...

Ultime Notizie dalla rete : Koopmeiners messaggio

Intato dal ritiro della squadraha mandato unchiaro ai due club interessati a lui: " Pensavo che sarebbe andato tutto più liscio. Nella mia testa c'è molto da fare. Questa ...Nemmeno per il regista ('È davvero bello essere a casa' il suosu Instagram dopo il gol): ... Tornano d'attualitàdell'Az e Douglas Luiz dell'Aston Villa. Il mercato finirà il 31 ...Il centrocampista chiama i due club interessati a lui: "Questa situazione porta stress, perché alla fine ci pensi ogni giorno. Se il trasferimento non avverrà prima dell’inizio della stagione dovrò so ...Il Grande Dubbio di qualche giorno fa, più che legittimo, resta appeso e quindi senza risposta: non si può certo sapere se basterà Xhaka, il regista chiesto da Mourinho, per ...