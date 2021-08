Juric: 'A Belotti chiedo chiarezza. Se non è convinto del Toro non lo aspetto' (Di lunedì 2 agosto 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 2 agosto 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ...

Advertising

DeVivoFa : Juric è stato chiaro ed ha ragione o dentro o fuori! Lui ha bisogno di lavorare con gente motivata e convinta che s… - AleCat_91 : RT @Gazzetta_it: Juric: “A Belotti chiedo chiarezza. Se non è convinto del Toro non lo aspetto” - pupi89 : Ho letto tutta l’intervista di #juric e sulla questione #belotti ha ragione , però il rischio che il giocatore, vis… - PaoloPirisi : Vado controcorrente. #Juric chiede chiarezza a #Belotti, ma qualcuno ha dato altrettanta chiarezza al capitano su… - gazzettaGranata : Serie A, Torino, Juric, intervista: “A Belotti chiedo chiarezza. Se non è convinto del Toro non lo aspetto”… -