Incendio Genova oggi: appartamento a fuoco. Uomo muore, salva la figlia (Di lunedì 2 agosto 2021) Tragedia nella notte a Genova. Nell'Incendio di un appartamento un Uomo ha perso la vita mentre la figlia è stata messo in salvo. I vigili del fuoco di Genova sono intervenuti in via dei Sansone per ...

