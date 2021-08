Incendio a Pescara | fiamme domate durante la notte | ora la conta dei danni

(Di lunedì 2 agosto 2021)- Le squadre di soccorso e dei vigili del fuoco sono riusciti nellaad avere la meglio sullechela giornata di ieri hanno messo sotto scacco la zona disud, e all'alba la situazione sembra essere sotto controllo. In aiuto delle squadre abruzzesi nella serata di ieri erano arrivate alcune squadre dalla Toscana e dal Lazio. Questa mattina gli abitanti della zona che erano stati fatti evacuare stanno man mano lasciando il Pala Becci del Porto turistico, dove sono stati ospitati per la, e stanno tornando nelle loro case. Come riferito dalle forze ...

Advertising

rtl1025 : ?? Scene drammatiche a #Pescara per #incendio che sta devastando zona sud della città. Fiamme hanno raggiunto abitaz… - emergenzavvf : #Pescara, #incendio alla Pineta Dannunziana, dalle 14:30 #vigilidelfuoco al lavoro con 5 squadre, 2 elicotteri e un… - emergenzavvf : #Pescara #1agosto, l’#incendio alla pineta Dannunziana filmato dall’elicottero Drago dei #vigilidelfuoco intervenut… - AtHome28 : RT @emergenzavvf: #Pescara #1agosto, l’#incendio alla pineta Dannunziana filmato dall’elicottero Drago dei #vigilidelfuoco intervenuto per… - Twi_MidnightSun : RT @Pillypatata: Dal primo pomeriggio l’Abruzzo ha iniziato a bruciare. Un incendio è scoppiato a Pescara nella pineta dannunziana e da q… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Pescara

Intanto, la Procura diha già aperto un fascicolo sull': l'obiettivo è far luce sulle cause ed individuare eventuali responsabilità. "Ci sono stati numerosi focolai " ha aggiunto ...In Abruzzo è emergenza incendi. "Ci sono fronti aperti in ogni provincia". La Regione ha chiesto mezzi e risorse a Roma. Scene drammatiche aper unche ha interessato la zona sud della città e in particolar modo la Pineta Dannunziana e i colli vicini con tre punti di innesco differenti. Le fiamme hanno raggiunto le ...Le squadre di soccorso e dei vigili del fuoco sono riusciti nella notte ad avere la meglio sulle fiamme che durante la giornata di ieri hanno messo sotto scacco la zona di Pescara sud, e all'alba la ...Lunedì 2 Agosto 2021, 08:04. La provincia di Teramo a fuoco. Sono proseguire per tutta la notte le operazioni di spegnimento di sterpaglie a Piancarani di Campli, dove sono state impegnate una squadra ...