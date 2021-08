Il socio | trama | cast e streaming del film su La7

(Di lunedì 2 agosto 2021) Questa sera, lunedì 2 agosto 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Il(The Firm),del 1993 diretto da Sydney Pollack, tratto dal best seller omonimo dello scrittore statunitense John Grisham. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Mitchell McDeere, brillante neolaureato in giurisprudenza, col massimo dei voti, alla prestigiosa università di Harvard, comincia ad essere contattato da diversi studi legali. Accetta una generosa offerta di lavoro da Bendini, Lambert & Locke, uno studio di Memphis, nel Tennessee. Mitch e sua moglie Abigail, detta Abby, si trasferiscono a Memphis e lui studia per superare ...

FabioQuellaltro : @Giovlad1 @Defcon1979 L'evoluzione della trama è un criceto sulla ruota. Dai. Nuovo catti, lui nella merda, il soci… -

Ultime Notizie dalla rete : socio trama

Il Messaggero

Stasera in tv , mercoledì 28 luglio, andrà in onda su La7 alle 21:15 il film ' Il' del 1993 . Sedicesimo lungometraggio diretto dal regista statunitense Sydney Pollack . Tra i ...LaMitch ...Il: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HDdel Film Il: Mitch McDeere è un ambizioso giovane appena laureato in legge a pieni voti ad Harvard; la vita di sacrifici è destinata ...Stasera in tv, mercoledì 28 luglio, andrà in onda su La7 alle 21:15 il film «Il Socio» del 1993. Sedicesimo lungometraggio diretto dal regista statunitense Sydney ...Questa sera alle 21:15 su La 7 andrà in onda il film “Il socio” diretto da Sydney Pollack e tratto dall’omonimo romanzo dell’autore statunitense John Grisham. Una pellicola del 1993 che racconta le vi ...