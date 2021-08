Il "potente attacco Hacker" contro i sistemi della Regione Lazio è un ransomware, con molti precedenti (Di lunedì 2 agosto 2021) L'attacco ransomware che ha colpito i sistemi informatici della Regione Lazio ha messo in luce la goffaggine del mondo politico dinanzi ai temi della cybersicurezza: i ransomware sono tra gli attacchi informatici più diffusi al mondo. Senza precedenti è invece la quantità di dati pubblici che rischiano di andare in fumo.... Leggi su dday (Di lunedì 2 agosto 2021) L'che ha colpito iinformaticiha messo in luce la goffaggine del mondo politico dinanzi ai temicybersicurezza: isono tra gli attacchi informatici più diffusi al mondo. Senzaè invece la quantità di dati pubblici che rischiano di andare in fumo....

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - lastknight : Per l'attacco #hacker la regione #lazio parla di 'potente attacco hacker' e 'tutto il CED coinvolto'. Considerato… - Digital_Day : Quando si parla di tecnologia o, come nel caso dell'attacco ai sistemi della Regione Lazio, di cybersicurezza, la p… - comunqueme : RT @raistolo: Leggo commenti più o meno deliranti sul 'potente attacco' informatico ai sistemi della regione Lazio. Sorvolando sul fatto ch… - nelsonmau : RT @raistolo: Leggo commenti più o meno deliranti sul 'potente attacco' informatico ai sistemi della regione Lazio. Sorvolando sul fatto ch… -