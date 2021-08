Giovani per cambiare Sant’Arpino, nascerà in via Virgilio primo sportello di pubblica utilità (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Arpino (Ce) – Sorgerà, in zona “Castellone”, il primo sportello di pubblica utilità targato “Giovani per cambiare Sant’Arpino”. L’iniziativa è scaturita dalla forte sinergia instauratasi tra il gruppo guidato da Aniello Di Santillo ed i giuristi appartamenti al CAF Patronato ACAI di via Virgilio, 15. Lo sportello sarà operativo in determinati giorni della settimana e, nell’occasione, i cittadini potranno segnalare le problematiche che affliggono territorio, ricevendo pieno supporto e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Sorgerà, in zona “Castellone”, ilditargato “per”. L’iniziativa è scaturita dalla forte sinergia instauratasi tra il gruppo guidato da Aniello Di Santillo ed i giuristi appartamenti al CAF Patronato ACAI di via, 15. Losarà operativo in determinati giorni della settimana e, nell’occasione, i cittadini potranno segnalare le problematiche che affliggono territorio, ricevendo pieno supporto e ...

