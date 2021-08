Gimbo, una vittoria lunga oltre 1800 giorni (Di lunedì 2 agosto 2021) Dall'infortunio di Montecarlo nel 2016 e dalle lacrime con la fidanzata Chiara ha iniziato a contare le ore: finendo alle 14.52 di ieri di MICHELE CARLETTI Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Dall'infortunio di Montecarlo nel 2016 e dalle lacrime con la fidanzata Chiara ha iniziato a contare le ore: finendo alle 14.52 di ieri di MICHELE CARLETTI

Advertising

matteorenzi : Ricordo come fosse ora il dolore di cinque anni fa per l’infortunio che gli impedì di essere a Rio. Oggi Gimbo Tamb… - UffiziGalleries : Alziamo i calici e prendiamoci una memorabile sbornia olimpica! Gimbo #Tamberi e Marcell #Jacobs in 10 minuti scri… - Eurosport_IT : GIMBO VOLA VERSO L'OROOOO?????? Al primo tentativo, Gimbo Tamberi vola a 2.37 conquistando una storica medaglia d'oro… - armandazzo : RT @LiaCapizzi: Gimbo d’ORO. Una magnifica ossessione tra lacrime e tormenti, critiche e amicizia. E no, non reciterò la filastrocca del… - mar_aie : RT @davideserusi: Non riesco a smettere di pensare a questi due. È una cosa troppo bella. Troppo grande. Erano già nella storia, in un lamp… -