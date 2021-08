(Di lunedì 2 agosto 2021) La medaglia d’oro diè storica per mille motivi (e non solo perché vinta dieci minuti prima di Marcell Jacobs), ma perché condivisa con un altro atleta,del Qatar. Nessun italiano prima diera mai riuscito a salire sul gradino più alto in questa disciplina, prima di lui solo una donna – Sara Simeoni – medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980. Quandosi sono sfidati per l’oro entrambi hanno fatto lo stesso percorso: hanno saltato tutte le misurazioni al primo tentativo, hanno ...

ItaliaTeam_it : Questa volta sono lacrime di gioia. ?? Gianmarco Tamberi è campione olimpico, la storia è scritta! #ItaliaTeam |… - Coninews : GIMBO CE L'HAI FATTA! ?? A #Tokyo2020 Gianmarco #Tamberi è CAMPIONE OLIMPICO nel salto in alto! ???? #ItaliaTeam… - Eurosport_IT : ?? 1 AGOSTO 2021 ?? ?? Ore 14:40, Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto ?? ?? Ore 14:54, Marcell Jacobs oro nei 100… - StraNotizie : Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim si premiano l’un l’altro e coronano un’amicizia - italmud : RT @ChiodiDonatella: GAD #LERNER: MI SI NOTA DI PIÙ SE DICO CHE #JACOBS È #BRESCIANO O SE DICO CHE #SALVINI E #MELONI ROSICANO? Le ha det… -

Non era un fallimento, ma è una storia di riscatto anche quella di, che questo oro l'ha cercato e voluto dopo il maledetto infortunio di cinque anni fa a un mese dalle ...Così il campione olimpico del salto in alto, al termine della cerimonia di premiazione allo stadio Olimpico di Tokyo. .Francesco Lijoi: «Mi ha videochiamato dopo l'oro e mi ha detto che abbiamo vinto insieme. È una persona speciale. La decisione del secondo intervento fu una mazzata» ...