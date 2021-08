Enrico Michetti: "Commissari per le opere sono tanti piccoli dittatori" (Di lunedì 2 agosto 2021) “Io parlo della storia di Roma perché ci ha insegnato una cosa: Roma pianificava tutto. Oggi Roma, che non pianifica più niente, va appresso alle emergenze. E dico a coloro che predicano la presenza dei Commissari, che i Commissari sono tanti piccoli dittatori, perché non rispettano le leggi, possono andare in deroga a tutto”. Lo ha detto Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma del centrodestra, parlando a Radio Radio. “Va bene sull’opera tecnica - ha aggiunto Michetti - per l’emergenza. Ma se questo procedimento si ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) “Io parlo della storia di Roma perché ci ha insegnato una cosa: Roma pianificava tutto. Oggi Roma, che non pianifica più niente, va appresso alle emergenze. E dico a coloro che predicano la presenza dei, che i, perché non rispettano le leggi, posandare in deroga a tutto”. Lo ha detto, candidato sindaco di Roma del centrodestra, parlando a Radio Radio. “Va bene sull’opera tecnica - ha aggiunto- per l’emergenza. Ma se questo procedimento si ...

