Covid Liguria, 40 nuovi positivi e due decessi. Il bollettino dei contagi (Di lunedì 2 agosto 2021) Allo stesso modo, i liguri in vacanza in Emilia Romagna per almeno 15 giorni potranno prenotare il richiamo attraverso il portale https://vaccinoCovid.regione.emilia - romagna.it/ . È quanto previsto ... Leggi su lanazione (Di lunedì 2 agosto 2021) Allo stesso modo, i liguri in vacanza in Emilia Romagna per almeno 15 giorni potranno prenotare il richiamo attraverso il portale https://vaccino.regione.emilia - romagna.it/ . È quanto previsto ...

Advertising

qn_lanazione : Covid Liguria, 40 nuovi positivi e due decessi. Il bollettino dei contagi - AnsaLiguria : Covid: crescono ricoveri in terapia intensiva +3 e 2 morti. Un ospedalizzato al Gaslini. I nuovi casi sono 40 #ANSA - folucar : RT @irastadilarsson: Positivi #Covid_19 di oggi vs Lunedì scorso: #Abruzzo +317% #Umbria +214% #Piemonte +134% #Lombardia +84% #Campania… - ansa_liguria : Covid: crescono ricoveri in terapia intensiva +3 e 2 morti - irastadilarsson : Positivi #Covid_19 di oggi vs Lunedì scorso: #Abruzzo +317% #Umbria +214% #Piemonte +134% #Lombardia +84%… -