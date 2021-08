Covid, in Campania 194 nuovi casi e 2 morti. L’indice di contagio vola all’8,9%. In crescita anche i ricoveri (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 194 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 2.171 tamponi molecolari. L’indice di contagio balza all’8,9%. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono segnalati 2 morti nelle ultime 48 ore (e altri 2 deceduti in precedenza e registrati solo ieri). DIminuisce il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva: 10 contro i 12 di ieri, in aumento invece quello di coloro che sono ricoverati in reparti di degenza: 225 contro i 218 di ieri. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 194 idi coronavirus emersi ieri indall’analisi di 2.171 tamponi molecolari.dibalza,9%. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono segnalati 2nelle ultime 48 ore (e altri 2 deceduti in precedenza e registrati solo ieri). DIminuisce il numero dei pazientiricoverati in terapia intensiva: 10 contro i 12 di ieri, in aumento invece quello di coloro che sono ricoverati in reparti di degenza: 225 contro i 218 di ieri. L'articolo proviene da ...

Advertising

ginobrennorusso : Covid in Campania, oggi 194 positivi e quattro morti: l'indice di contagio sale all'8,94%, aumentano anche i ricove… - PasqualeCacace5 : RT @ottopagine: Covid-19 in Campania: 194 i nuovi positivi - ottopagine : Covid-19 in Campania: 194 i nuovi positivi - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (2 agosto 2021) Ecco l’aggiornamento… - anteprima24 : ** #Covid, tasso di positività in aumento in #Campania ma con meno tamponi ** -