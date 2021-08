Covid: green pass obbligatorio da venerdì. E il governo decide su scuola e lavoro (Di martedì 3 agosto 2021) Sono già per le vacanze d'agosto, gli italiani: con il green pass a portata di mano, oltre al costume da bagno. Da venerdì 6, il certificato verde sarà obbligatorio per tante cose, compresa la libertà di sedersi al ristorante. O quella di consumare cappiccino e brioche al tavolo del bar. E ancora: entrare al cinema, in palestra, alle terme Ma c'è naturalmente di più: il governo sta pensando a scelte fondamentali in vista dell'avvio dell'anno scolastico e anche della ripartura delle fabbriche e degli uffici, a settembre L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 3 agosto 2021) Sono già per le vacanze d'agosto, gli italiani: con ila portata di mano, oltre al costume da bagno. Da6, il certificato verde saràper tante cose, compresa la libertà di sedersi al ristorante. O quella di consumare cappiccino e brioche al tavolo del bar. E ancora: entrare al cinema, in palestra, alle terme Ma c'è naturalmente di più: ilsta pensando a scelte fondamentali in vista dell'avvio dell'anno scolastico e anche della ripartura delle fabbriche e degli uffici, a settembre L'articolo proviene da Firenze Post.

