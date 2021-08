Come dimenticarlo a Uomini e Donne! Con la sua simpatia ha conquistato tutti: eccolo oggi dopo 12 anni (Di martedì 3 agosto 2021) È stato uno dei volti più amati di Uomini e Donne, Federico Mastrostefano: eccolo oggi dopo 12 anni dalla sua partecipazione, incredibile. Correva esattamente l’anno 2001 quando Uomini e Donne andava in onda per la prima volta. Da quel momento, sono trascorsi ben 20 anni, eppure il programma di Maria De Filippi continua a riscuotere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 3 agosto 2021) È stato uno dei volti più amati die Donne, Federico Mastrostefano:12dalla sua partecipazione, incredibile. Correva esattamente l’anno 2001 quandoe Donne andava in onda per la prima volta. Da quel momento, sono trascorsi ben 20, eppure il programma di Maria De Filippi continua a riscuotere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

lovefortommaso : @Sbechemia Come dimenticarlo ? - puntinofucsia : @sonoilae @sangiovann1 sono tanto orgogliosa di te @sangiovann1 per come sei, per quello che ci hai insegnato, per… - free_anto1 : RT @Ardito65330980A: @MZampedroni Come potremmo dimenticarlo... - Ardito65330980A : @MZampedroni Come potremmo dimenticarlo... - hrrycurls94 : @S0URDlES3L come ho fatto a dimenticarlo! ?? -